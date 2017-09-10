Боевики за день 20 раз открывали огонь

По состоянию на шесть часов вечера зафиксировано 20 обстрелов украинских позиций. Потерь в рядах Вооруженных Сил Украины нет.

Как сообщал УРА-Информ, ссылаясь на информацию пресс-центра штаба АТО, сегодня в районе российские оккупационные войска продолжили активные обстрелы позиций украинской армии, преимущественно на Приморском и Донецком направлениях.

По данным ведомства, с полуночи боевики пять раз из стрелкового оружия открывали огонь по украинским опорным пунктам в районе Авдеевской промзоны, а из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг четыре раза бил по укреплениям в окрестностях Зайцево.

На Приморском направлении эпицентром огневой активности боевиков остается поселок Водяное.

Учитывая, что часть обстрелов наших позиций составляла прямую угрозу жизни украинских военных, подразделения сил АТО несколько раз открывали ответный огонь, - доложили в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, за 9 сентября 2017 года в районе проведения антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения.