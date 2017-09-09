Землетрясение в Мексике: число погибших превысило 60 граждан

Так, как минимум 61 человек погиб по итогам землетрясения в Мексике. Такие данные распространил недавно The Guardian.

Так, в мексиканском штате Оахака зафиксирована гибель 45 граждан, а также еще трое - погибли в Табаско. Про это недавно сообщил глава Сил гражданской обороны Мексики – Л. Фелипе Пуентес. Губернатор штата Чьяпас поведал, что в его регионе от землетрясения погибли 12 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в Мексике утром восьмого сентября произошло мощное землетрясение. Магнитуда его была равна 8,1. Очаг землетрясения залегал – по данным специалистов – на глубине 72 километров.