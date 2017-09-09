14:40 09.09.2017 | Общество | Новости
100173340:mysnichenko

Землетрясение в Мексике: число погибших превысило 60 граждан

В Мексике максимальное число жертв землетрясения зафиксировано в штате Оахака.

Землетрясение в Мексике: число погибших превысило 60 граждан

Так, как минимум 61 человек погиб по итогам землетрясения в Мексике. Такие данные распространил недавно The Guardian.

Так, в мексиканском штате Оахака зафиксирована гибель 45 граждан, а также еще трое - погибли в Табаско. Про это недавно сообщил глава Сил гражданской обороны Мексики – Л. Фелипе Пуентес. Губернатор штата Чьяпас поведал, что в его регионе от землетрясения погибли 12 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в Мексике утром восьмого сентября произошло мощное землетрясение. Магнитуда его была равна 8,1. Очаг землетрясения залегал – по данным специалистов – на глубине 72 километров.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив