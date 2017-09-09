За перевозку нелегалов в Греции арестовали и осудили 115 украинцев

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Как отмечается, перевозки нелегальных мигрантов квалифицируется в соответствии со статьей 30 Кодекса по вопросам иммиграции и социальной интеграции Греческой Республики. Максимальное наказание за это преступление - 25 лет лишения свободы.

"С учетом крайне негативного восприятия греческим обществом явления массовой незаконной миграции и его политизации, греческие суды практикуют применение максимальных санкций, предусмотренных местным уголовным законом", – отмечает внешнеполитическое ведомство.

Таким образом, все гражданы Украины во время следственных действий, судебных заседаний, прокурорских слушаний обеспечивались бесплатными адвокатами или нанимали защитников самостоятельно.

Также на судебных заседаниях обеспечивали перевод на украинский или русский языки.

При этом стало известно, что консульское должностное лицо принимало участие в каждом судебном заседании в случае получения соответствующего заявления от задержанного украинца или членов его семьи.

Дела задержанных и осужденных граждан Украины находятся на контроле посольства Украины в Греции и департамента консульской службы МИД.

Как сообщалось ранее в "Ура-Информ" , Граждане США подали иск в суд с просьбой прекратить процесс отмены программы помощи мигрантам.