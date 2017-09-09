20:00 09.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Волосы Саакашвили проверят на содержание наркотиков

Михаила Саакашвили после пересечения украинской границы должен сдать анализы на содержание наркотиков, об этом сообщил источник близкий к одному из советников министра внутренних дел Украины. 

Волосы Саакашвили проверят на содержание наркотиков

Согласно информации, предоставленной источником, в одном из районных отделений полиции города Киева находится заявление от гражданина Украины который предоставил факты подтверждающие системное употребление Михаилом Саакашвили наркотиков. 

«Вероятнее всего у Михаила Саакашвили возьмут кровь и волосы для проверки на содержание в них наркотиков. В случае употребления Михаилом Саакашвили в течении последних 90-та дней кокаина его волосы дадут позитивный результат», - отметил источник.

При этом, по его данным, подтверждение наличия наркотиков в крови не достаточный аргумент для запрета на въезд для Михаила Саакашвили.

«При наличии у него всех необходимых документов, он вероятнее всего сможет попасть в страну, где должен будет в суде доказать отсутсвие необходимости в его принудительном лечении от наркотической зависимости», - отметил источник.
В рамках материалов уголовных деле переданных грузинской стороной Украине присутствуют показания людей занимавшихся системными поставки кокаина даля Саакашвили.

Источник:  golos.ua


 
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