В Житомире правоохранители будут работать в усиленном режиме

Такие сведения недавно распространили в отделе коммуникации ГУ НП в Житомирщины. Согласно данным – торжественные мероприятия в честь 1133 годовщины будут проводиться в эти выходные. Празднования при этом стартовали еще седьмого сентября.

Таким образом – правоохранители с седьмого и по десятое сентября трудятся в усиленном режиме, а также сейчас принимают все дополнительные меры, чтобы ничто не повлияло на отличное настроение участников действ. В целом правопорядок в местах проведения мероприятий обеспечат примерно 300 полицейских.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове охрана порядка была усилена – в конце августа.