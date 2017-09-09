11:55 09.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Житомире правоохранители будут работать в усиленном режиме

Примерно 300 правоохранителей намерены следить за порядком во время массовых мероприятий в честь Дня Житомира.

В Житомире правоохранители будут работать в усиленном режиме

Такие сведения недавно распространили в отделе коммуникации ГУ НП в Житомирщины. Согласно данным – торжественные мероприятия в честь 1133 годовщины будут проводиться в эти выходные. Празднования при этом стартовали еще седьмого сентября.

Таким образом – правоохранители с седьмого и по десятое сентября трудятся в усиленном режиме, а также сейчас принимают все дополнительные меры, чтобы ничто не повлияло на отличное настроение участников действ. В целом правопорядок в местах проведения мероприятий обеспечат примерно 300 полицейских.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове охрана порядка была усилена – в конце августа.


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