В Николаеве вернули "отжатый" земельный участок

Согалсно информации ведомства, что в 2015 году этот учаток городской земли передали одному из предприятий для строительства гаража, где готовились сделать стоянку для грузовых автомобилей предприятия.

Прокуратура выяснила, что решение о предоставлении земельного участка принято с нарушением требований Земельного кодекса Украины относительно проведения предусмотренной требованиями законодательства процедуры земельных торгов.

Помимо этого, выяснилось что строение располагалось слишком близко к парково-озелененной зоне.

Таким образом, Высший хозяйственный суд Украины принял решение о полном удовлетворении всех требований Николаевской прокуратуры, а иск первой апелляционной инстанции отменить без права обжалования.

Как сообщалось в "УРА-Информ", прокуратура проводит рассмотрение спорного дела, связанного с лесами Ирпеня и мэром города.