19:20 09.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаеве вернули "отжатый" земельный участок

Высший хозяйственный суд Украины признал за николаевской территориальной громадой право владения на земельный участок стоимостью в 1 млн гривен. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В Николаеве вернули

Согалсно информации ведомства, что в 2015 году этот учаток городской земли передали одному из предприятий  для строительства гаража, где готовились сделать стоянку для грузовых автомобилей предприятия.

Прокуратура выяснила, что решение о предоставлении земельного участка принято с нарушением требований Земельного кодекса Украины относительно проведения предусмотренной требованиями законодательства процедуры земельных торгов.

Помимо этого, выяснилось что строение располагалось слишком близко к парково-озелененной зоне. 

Таким образом, Высший хозяйственный суд Украины принял решение о полном удовлетворении всех требований Николаевской прокуратуры, а иск первой апелляционной инстанции отменить без права обжалования.

Как сообщалось в "УРА-Информ", прокуратура проводит рассмотрение спорного дела, связанного с лесами  Ирпеня и мэром города.


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