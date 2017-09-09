В Николаеве вернули "отжатый" земельный участок

Согалсно информации ведомства, что в 2015 году этот учаток городской земли передали одному из предприятий для строительства гаража, где готовились сделать стоянку для грузовых автомобилей предприятия.
Прокуратура выяснила, что решение о предоставлении земельного участка принято с нарушением требований Земельного кодекса Украины относительно проведения предусмотренной требованиями законодательства процедуры земельных торгов.
Помимо этого, выяснилось что строение располагалось слишком близко к парково-озелененной зоне.
Таким образом, Высший хозяйственный суд Украины принял решение о полном удовлетворении всех требований Николаевской прокуратуры, а иск первой апелляционной инстанции отменить без права обжалования.
Как сообщалось в "УРА-Информ", прокуратура проводит рассмотрение спорного дела, связанного с лесами Ирпеня и мэром города.