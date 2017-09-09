Ураган "Ирма": во Флориду направлен авианосец

Известно, что недавно командующий ВМС США - адмирал Филип Дэвидсон – отдал распоряжение касательно приведения в боеготовность авианосца USS Abraham Lincoln – с целью его вероятной отправки в штат Флорида.

Флориде вскоре может потребоваться помощь в борьбе с мощным ураганом "Ирма". Такие данные содержатся в сообщении, которое было обнародовано на сайте ВМС США. Известно, что вместе с авианосцем к берегам штата отправят десантный корабль USS Iwo Jima, а также будет направлен плавучий док USS New York.

Как сообщал УРА-Информ, Д. Трамп уже распорядился выделить 15 миллиардов долларов – чтобы устранить последствия урагана "Харви".