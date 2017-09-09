Ураган "Ирма" усилился до максимальной мощности

Известно о том, что ураган под названием "Ирма" уже усилился до самой высокой, пятой категории мощности. Такие данные распространил Национальный центр предотвращения ураганов США.

Согласно данным этого центра, скорость ветра уже достигает 257 километров в час. Как известно, "Ирма" обрушился на острова Карибского бассейна еще седьмого сентября 2017 г. По итогам урагана на о. Сен-Мартен, а также на о. Сен-Бартелеми погибли десять граждан, а также оказалось в итоге разрушено 95% инфраструктуры. Порывы ветра были порой 300 км/ч.

Как сообщал УРА-Информ, во Флориду в связи с надвигающимся ураганом "Ирма" был направлен авианосец.