14:21 09.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине после недели протестов родители пустили детей в школу

Жители поселка Озерцы, что во Владимирецком районе Ровенщины, решили прекратить протесты и бойкотирование обучения в аварийной школе. 

На Ровенщине после недели протестов родители пустили детей в школу

Подобное решение было принято родительским комитетом после забастовки в течение последней недели. Эти сведения распространили в поселковом совете.

В сельсовете уточнили, что уже 11-го сентября школьники отправятся на занятия. Решение родителей было мотивировано тем, что строительство нового здания для школы уже возобновилось. При этом на завершение данного здания депутаты Ровенского облсовета уже выделили необходимые для этого 15 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, первого сентября на Ровенщине в селе Озерцы родители не пустили детей в школу.


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