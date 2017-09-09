На Николаевщине ликвидирован конвертцентр с оборотом в 56 миллионов гривен

Так, на Николаевщине был разоблачен конвертцентр с оборотом примерно 56 миллионов гривен. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы ГУ Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Работники налоговой милиции ГУ ГФС сумели устранить конвертцентр, который в период 2016-2017 гг. проконвертировал 56 миллионов гривен - сказано в сообщении. Сотрудники полиции выявили сразу группу лиц, оказывавших предприятиям реальной сферы экономики и ФЛП Николаевской, Херсонской и прочих областей незаконные услуги.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее разоблачили конвертцентр с оборотом в миллиард гривен.