10:25 09.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Николаевщине ликвидирован конвертцентр с оборотом в 56 миллионов гривен

Правоохранители на Николаевщине выявили целую группу лиц, предоставлявших предприятиям незаконные услуги.

На Николаевщине ликвидирован конвертцентр с оборотом в 56 миллионов гривен

Так, на Николаевщине был разоблачен конвертцентр с оборотом примерно 56 миллионов гривен. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы ГУ Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Работники налоговой милиции ГУ ГФС сумели устранить конвертцентр, который в период 2016-2017 гг. проконвертировал 56 миллионов гривен - сказано в сообщении. Сотрудники полиции выявили сразу группу лиц, оказывавших предприятиям реальной сферы экономики и ФЛП Николаевской, Херсонской и прочих областей незаконные услуги.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее разоблачили конвертцентр с оборотом в миллиард гривен.


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