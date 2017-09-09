09:20 09.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за сутки было 35 обстрелов

Прицельные обстрелы на востоке велись в течение суток по позициям сил АТО.

На Донбассе за сутки было 35 обстрелов

Так, в основном обстрелы велись на Приморском, а также на Донецком направлениях. В течение прошлых суток восьмого сентября 2017-го года террористы, поддерживаемые Россией, в целом осуществили 35 обстрелов в местах, где проводится АТО на востоке Украины.

В итоге сразу пятеро украинских защитников были ранены. Такие сведения распространили в пресс-центре штаба АТО в Facebook. Известно, что после 18-ти вечера оккупационные группировки продолжили вести прицельные обстрелы силовиков АТО. Как правило, обстрелы велись в Донецком направлении и Приморском.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО в течение суток седьмого сентября погиб силовик.


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