11:23 09.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Глава отдела "Закарпатгаза" попался на взятке в 50 тысяч гривен

Чиновник "Закарпатгаза" требовал дать ему взятку за согласование на подключение частного дома к газу.

Глава отдела

Правоохранители уже провели задержание главы отдела ПАО "Закарпатгаз" - на взятке размером 50 тысяч гривен - за согласование подключения к газу частного дома. Такие данные поступили от прокуратуры Закарпатья.

Следователи прокуратуры, а также работники полиции уже зафиксировали преступную схему по факту постоянного вымогательства, а также получения неправомерной выгоды главой правления предприятия "Закарпатгаз" и главой отдела ПАО "Закарпатгаз". Выгода ими получена  от физических, а также от юридических лиц и частных предприятий.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре на взятке попался местный прокурор.


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