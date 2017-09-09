Глава отдела "Закарпатгаза" попался на взятке в 50 тысяч гривен

Правоохранители уже провели задержание главы отдела ПАО "Закарпатгаз" - на взятке размером 50 тысяч гривен - за согласование подключения к газу частного дома. Такие данные поступили от прокуратуры Закарпатья.

Следователи прокуратуры, а также работники полиции уже зафиксировали преступную схему по факту постоянного вымогательства, а также получения неправомерной выгоды главой правления предприятия "Закарпатгаз" и главой отдела ПАО "Закарпатгаз". Выгода ими получена от физических, а также от юридических лиц и частных предприятий.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре на взятке попался местный прокурор.