Zucchero обошел Адриано Челентано - ФОТО, ВИДЕО

"Эта песня появилась в моем репертуаре, когда я готовился к одному музыкальному фестивалю. Мне нужен был мировой хит, и, конечно, я выбрал Zucchero. Я – румын по национальности, итальянский язык мне близок, я понимаю сюжет, состояние этой песни. Секрет этого хита очень прост: он написан понятным для многих людей языком, сюжет и сценарий построены так, что каждый человек может представить себя на месте героя, почувствовать энергетику этой композиции, не понимая слов", – поясняет Грицкан.



По словам украинского артиста, у себя на родине Zucchero превосходит по популярности итальянского мачо, актера и музыканта Адриано Челентано: "Я много раз был в Италии, общался с коренными итальянцами, и могу сказать, что он пользуется невероятной популярностью, у него высокий рейтинг. Не хочу

обидеть Адриано Челентано, он – многогранный актер и певец, но Zucchero в Италии любят больше. Это один из лучших певцов столетия! Мне очень

нравится его творчество и то, как он это делает. Я смотрел его сольные концерты: экспрессия, подача материала, атмосфера в зале – это круто!!! Кажется, что он выходит на сцену и поет, не напрягаясь. Пусть все артисты научатся так передавать душевное настроение песни! Я бы поучился этому у него: выйти на сцену, сделать свою работу и получить кайф от этой работы и от самого себя – это и есть главный принцип Zucchero. В общем, у меня большие ожидания от концерта. Уверен, что он пройдет на самом высшем уровне!"





Напомним, за годы своей карьеры Zucchero работал с лучшими музыкантами планеты, среди них – Стинг, Джо Кокер, Лучано Паваротти, Пол Янг, Боно, Андреа Бочелли. Zucchero был номинирован на премию "Грэмми", получил две статуэтки World Music Awards, четыре награды Festivalbar и шесть наград Wind

Music Awards. На его счету 20 выпущенных дисков. Альбом "Blue’s" сделал из Zucchero мегазвезду. В одной только Италии было раскуплено 1 млн 300 тыс.

копий этого диска.