10:35 08.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове поймали очередного "минера"

Во Львове правоохранители провели задержание мужчины, который сообщил о ложном минировании Торгового центра. Об этом передает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Во Львове поймали очередного

Согласно информации ведомства, в полицейский учаток около 23:52 поступило уведомление о минировании развлекательного центра в городе.

В считанные минуты сотрудники спецслужб и полиция прибыли на место, где работали согласно плану действия. На участке было сосредоточено 32 человека и семь единиц техники.

Полиция не стала проводить экстренную эвакуацию работников центра.

Отметим, что случаи ложного минирования в Украине в начала года участились. Например, в городе Николаеве службы безопасности взяли под стражу террориста, который дал ложную информацию о наличии в одном из авто взрывного вещества.

Недавно одесским правоохранителям удалось арестовать преступника, сообщившего о "ложном" минировании вокзала и аэропорта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией взяли под стражу несколько мужчин, которые совершали анонимные звонки с сообщениями о минировании.


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