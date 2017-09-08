Во Львове поймали очередного "минера"

Согласно информации ведомства, в полицейский учаток около 23:52 поступило уведомление о минировании развлекательного центра в городе.

В считанные минуты сотрудники спецслужб и полиция прибыли на место, где работали согласно плану действия. На участке было сосредоточено 32 человека и семь единиц техники.

Полиция не стала проводить экстренную эвакуацию работников центра.

Отметим, что случаи ложного минирования в Украине в начала года участились. Например, в городе Николаеве службы безопасности взяли под стражу террориста, который дал ложную информацию о наличии в одном из авто взрывного вещества.

Недавно одесским правоохранителям удалось арестовать преступника, сообщившего о "ложном" минировании вокзала и аэропорта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией взяли под стражу несколько мужчин, которые совершали анонимные звонки с сообщениями о минировании.