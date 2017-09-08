В пятницу в Украину возвращается лето

В некоторых областях температура будет составлять "курортные" плюс 27 градусов. Исключением станут северные области, а также Волынь и Ровенская область. Тут температура воздуха не поднимется выше 21 градус.

Кроме того, в большинстве регионов Украины будет солнечно и без осадков. Небольшой дождь возможен в восточных областях, ночью также в Полтаве и Запорожье. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня дождей синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 9-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов.

На западе Украины также сухо и тепло. Ночная температура воздуха удержится в пределах 6-13 градусов тепла. Днем будет от 16 до 23 теплых градуса.

В северных регионах в основном без осадков, только в Сумской области, а ночью и в Черниговской области местами небольшой кратковременный дождь. Ночью температура воздуха будет от 7 до 13 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут от 16 до 22 градусов тепла.

В центре страны в пятницу местами возможен небольшой кратковременный дождь, только в Винницкой области будет сухо. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 18-24 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже 9-15 теплых градусов. Днем будет от 18 до 24 градуса со знаком плюс.

На юге сегодня только в Запорожской области, а ночью и в Херсонской области местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха не опустится ниже 12-17 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

В Крыму в пятницу сухо и тепло. Температура воздуха не опустится ниже 14-19 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 25-29 градусов.