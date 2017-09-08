В Париже полиция предотвратила теракт

Согласно материалам издания, полиция провела обыск в одной из квартир, что на юге Парижа. Установлено, что к помещении было обнаружено средства для подготовки взрывчатки и само взрывчатое вещество.

Отмечается, что полиция ранее задержала двух мужчин, проживавших в одном из домов в пригороде Парижа. Спецслужбами было найдено множество материалом для изготовления бомбы.

На допросе задержанные сознались, что готовили взрывчатку на основе перекиси ацетона для ограбления банка, и что никакого отношения к террористам они не имеют. Эту информацию подтвердил министр внутренних дел Жерар Колон.

Однако следователи не исключают и вариант про подготовку террористической атаки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за наезд фургона на толпу в центре Барселоны.