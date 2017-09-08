В Днепре задержан местный прокурор

Чиновник попался на взятке в крупном размере. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, прокурор был задержат во время получении 25 тысяч долларов от гражданина.

За этим деньги он обещал не привлекать его к уголовной ответственности. Против задержанного открыто уголовное дело и ведется досудебное расследование.

Сейчас рассматривается вопрос о объявлении взяточнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Бердичев Житомирской области полиция задержала своего сотрудника. Майор полиции попался на взятке. Офицер требовал три тысячи гривен у местного жителя.