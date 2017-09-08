19:43 08.09.2017 | Общество | Новости
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Ураган "Ирма" приближается к резиденции Трампа

К резиденции Дональда Трампа - президента США – которая находится на побережье Флориды -  приближается ураган "Ирма".

Ураган

Такие данные распространил Голос Америки. Выяснилось, что уаган "Ирма", который продвигается сейчас к побережью Штатов, может нанести особняку президента США Д. Трампа ущерб. Данный дом расположен в Мар-а-Лаго.

"Ирма", вероятно, будет являться уже пятым стихийным бедствием, которое данное здание переживет. Данный 126-комнатный дом площадью 5800 квадратов сумел выдержать уже четыре мощных урагана.

Как сообщал УРА-Информ, ранее ураган "Ирма" уже достиг Карибских островов и продолжает двигатся на Флориду.


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