Ураган "Ирма" приближается к резиденции Трампа

Такие данные распространил Голос Америки. Выяснилось, что уаган "Ирма", который продвигается сейчас к побережью Штатов, может нанести особняку президента США Д. Трампа ущерб. Данный дом расположен в Мар-а-Лаго.

"Ирма", вероятно, будет являться уже пятым стихийным бедствием, которое данное здание переживет. Данный 126-комнатный дом площадью 5800 квадратов сумел выдержать уже четыре мощных урагана.

Как сообщал УРА-Информ, ранее ураган "Ирма" уже достиг Карибских островов и продолжает двигатся на Флориду.