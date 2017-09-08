Ураган "Ирма" оставил без дома более миллиона человек

Еще 26 миллионов находятся в опасности. Такие данные обнародовал Международный комитет Красного Креста.

Как сообщает BBC, ссылаясь на данные Организации, ураган разрушил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико. Стихия также принесла значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.

"Красный Крест" уже выделил около 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за стихии.

В свою очередь Deutsche Welle сообщает, что на Кубе из-за приближения урагана "Ирма" более 36 тысяч иностранных туристов были эвакуированы в безопасные места

Согласно имеющейся информации, иностранных граждан, отдыхавших на Кубе, переправили с северного побережья, где им грозила опасность из-за приближения стихийного бедствия, в безопасные места. На данный момент количество жертв в результате урагана "Ирма" выросла как минимум до 11 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана " Ирма" еще в одном штате - Южной Каролине.