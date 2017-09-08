Шотландия готова полностью перейти на электрокары

Страна готова на законодательном уровне запретить использование автомобилей с выхлопными газами до 2032 года.

Однако шотландцы еще не готовы к тому, чтобы полностью обеспечить себя электромобилями. Власти планируют увеличить финансирование программ, которые стимулируют пересесть на экологически чистый транспорт.

Также предусмотрена программа постепенного увеличения количеств электрических заправочных станций по всем магистралям страны.

Шотландские чиновники уверены в том, что экологическая чистота их региона станет и дополнительным стимулом для инвестиций и приплыва ряда корпораций.

Отметим, что более трети украинцев хотят приобрести электрокары.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что вскоре Украина воочию увидит "Synchronous" - новый электромобиль украинского производства, лототип которого уже создан.