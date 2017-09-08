На Сумщине полиция изъяли контрафактного спирта почти на десять миллионов гривен

Его мощностью составляла от 25 до 30 тонн в неделю. Как сообщает пресс-службе Государственной фискальной службы Украины, правоохранители провели в области 11 обысков, в результате которых было изъято 60 785 литров спирта.

Ориентировочная стоимостью изъятого фальсификата составляет почти 9,8 миллионов гривен. Были также изъяты автомобиль ориентировочной стоимостью 270 тысяч гривен, 200 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте, серную кислоту, промышленную установку для изготовления суррогатного спирта, фильтры, шланги, насосы, счетчики, пластиковые емкости объемом по пять и по 200 литров, а также другую фурнитуру, - рассказали в пресс-службе, добавив, что общая стоимость изъятого составила более миллиона гривен.

Вместе с тем в ведомстве пояснили, что изготовление и сбыт спирта организовали местные жители, которые производили продукцию путем промышленной очистки технической спиртосодержащей жидкости серной кислотой.

По информации ГФС, готовую продукцию реализовывали оптовыми партиями потребителям в Черниговской и Сумской областях, которые в дальнейшем использовали ее в качестве сырья для незаконного изготовления алкогольных напитков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники СБУ на Херсонщине провели изъятие большого количества контрафактной водки. Стоимость изъятой продукции – примерно полтора миллиона украинских гривен.