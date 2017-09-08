12:58 08.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100173290:Polishuk

На Сумщине полиция изъяли контрафактного спирта почти на десять миллионов гривен

Полиция Сумской области ликвидировала подпольный завод по производству фальсифицированного спирта.

На Сумщине полиция изъяли контрафактного спирта почти на десять миллионов гривен

Его мощностью составляла от 25 до 30 тонн в неделю. Как сообщает пресс-службе Государственной фискальной службы Украины, правоохранители провели в области 11 обысков, в результате которых было изъято 60 785 литров спирта.

Ориентировочная стоимостью изъятого фальсификата составляет почти 9,8 миллионов гривен. Были также изъяты автомобиль ориентировочной стоимостью 270 тысяч гривен, 200 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте, серную кислоту, промышленную установку для изготовления суррогатного спирта, фильтры, шланги, насосы, счетчики, пластиковые емкости объемом по пять и по 200 литров, а также другую фурнитуру, - рассказали в пресс-службе, добавив, что общая стоимость изъятого составила более миллиона гривен.

Вместе с тем в ведомстве пояснили, что изготовление и сбыт спирта организовали местные жители, которые производили продукцию путем промышленной очистки технической спиртосодержащей жидкости серной кислотой.

По информации ГФС, готовую продукцию реализовывали оптовыми партиями потребителям в Черниговской и Сумской областях, которые в дальнейшем использовали ее в качестве сырья для незаконного изготовления алкогольных напитков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники СБУ на Херсонщине провели изъятие большого количества контрафактной водки. Стоимость изъятой продукции – примерно полтора миллиона украинских гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив