На Солнце произошла новая мощная вспышка

В четверг вечером, 7 сентября, на Солнце произошел мощный выброс.
Это уже второй выброс за эту неделю. Как сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук им. Лебедева, вспышке был присвоен балл X1.3.
При этом Х является наивысшим классом активности взрывов, - напомнили в РАН. По данные института, явление было зафиксировано в промежутке между пятью и шестью часами вечера.
В целом за прошедшие сутки на Солнце было зарегистрировано 11 вспышек, - отметили эксперты.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 сентября, на Солнце была зафиксирована крупнейшая за последние 12 лет вспышка. Аналогичной силы явление последний раз наблюдалась 7 сентября 2005 года. Эксперты пообещали разобраться, как такая мощная вспышка могла произойти на фоне минимума солнечной активности.