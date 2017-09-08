На Полтавщине пять тысяч свиней уничтожили по причине АЧС

Такие данные распространила Госпродпотребслужба области. Согласно данным – уже завершено умерщвление животных в очаге заболевания АЧС – на предприятии "Плехов Агро" Оржицкого района Полтавщины. В этом хозяйстве уже умерло 661 голов животных. А эвтаназия была проведена для 4464 голов.

В целом путем сожжения уничтожили 5125 голов. Общий вес уничтоженных свиней – около 416 тысяч килограмм. Еще в четырех частных хозяйствах уничтожили 20 свиней. Работа по устранению последствий АЧС все еще продолжается.

Как сообщал УРА-Информ, летом вспышка АЧС выявлена на Харьковщине.