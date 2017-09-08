16:23 08.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине пять тысяч свиней уничтожили по причине АЧС

На Полтавщине по причине АЧС уже было утилизировано больше пяти тысяч свиней.

На Полтавщине пять тысяч свиней уничтожили по причине АЧС

Такие данные распространила Госпродпотребслужба области. Согласно данным – уже завершено умерщвление животных в очаге заболевания АЧС – на предприятии "Плехов Агро" Оржицкого района Полтавщины. В этом хозяйстве уже умерло 661 голов животных. А эвтаназия была проведена для 4464 голов.

В целом путем сожжения уничтожили 5125 голов. Общий вес уничтоженных свиней – около 416 тысяч килограмм. Еще в четырех частных хозяйствах уничтожили 20 свиней. Работа по устранению последствий АЧС все еще продолжается.

Как сообщал УРА-Информ, летом вспышка АЧС выявлена на Харьковщине.


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