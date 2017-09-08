На Камчатке активизировались сразу два вулкана

Пепловой выброс зафиксировали на Шивелуч и Ключевской. Как сообщает Главное управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Камчатскому краю, по видеоданным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения сегодня утром на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс высотой до восьми тысяч метров. Высота самого вулкана составляет три тысячи 283 метра.

Вместе с тем на вулкане Ключевском зафиксирован пепловый выброс на высоту до шести тысяч метров, тогда как высота самого вулкана составляет четыре тысячи 750 метров. В российской ведомстве также отметили, что пепловой шлейф от обоих вулканов распространился на несколько десятков километров. На пути его распространения населенных пунктов нет.

Напомним, вулкан Ключевской или Ключевская сопка является действующим вулканом на востоке Камчатки. Он расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана составляет 4,9 километров. Он считается одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Извержение Ключевского началось в апреле 2016 года.

Шивелуч также является действующим вулканом на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта. Это самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расстояние от Шивелуча до города Петропавловска-Камчатского составляет 440 километров, до поселка Ключи - 47 километров.

Как сообщал УРА-Информ, на Камчатке 8 июля вулкан Ключевской выбросил столб пепла. Его высота на данный момент составляет 5,5 километров над уровнем моря.