Минобороны отчиталось о тратах на медицинское обеспечение

Согласно словам Гуцуляка, из полной суммы министерство уже получило более 236 млн гривен.

Из этом суммы уже потрачено 150 млн долларов на закупку медикаментов и оплату медицинского оборудования для военно-медицинских учреждений и воинских частей вооруженных сил Украины.

Дополнительно на счета ведомства поступило 75 млн гривен от волонтеров и разных благотворительных организаций. Поступала и материальная помощь от меценатов.

Представитель отметил, что на данный момент на лечении в госпиталях Минобороны Украины находится 77 военнослужащих, получивших ранения во время проведения АТО. Из них, 14 человек проходят курс лечения за границей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что президент Украины Петр Порошенко потратил более полмиллиарда гривен для нужд украинской армии, покупая оружие, спецтехнику, автомобили и патроны.