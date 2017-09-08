Минобороны отчиталось о тратах на медицинское обеспечение

Министерство обороны Украины заявило, что в нынешнем году на военную медицину выделено 327 млн гривен. Об этом передает представитель оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк.
Согласно словам Гуцуляка, из полной суммы министерство уже получило более 236 млн гривен.
Из этом суммы уже потрачено 150 млн долларов на закупку медикаментов и оплату медицинского оборудования для военно-медицинских учреждений и воинских частей вооруженных сил Украины.
Дополнительно на счета ведомства поступило 75 млн гривен от волонтеров и разных благотворительных организаций. Поступала и материальная помощь от меценатов.
Представитель отметил, что на данный момент на лечении в госпиталях Минобороны Украины находится 77 военнослужащих, получивших ранения во время проведения АТО. Из них, 14 человек проходят курс лечения за границей.
Как сообщалось в "УРА-Информ", что президент Украины Петр Порошенко потратил более полмиллиарда гривен для нужд украинской армии, покупая оружие, спецтехнику, автомобили и патроны.