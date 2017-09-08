13:04 08.09.2017 | Общество | Новости
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Как страны мира зарабатывают на пластиковых тарах?

Более 72% новозеландцев поддерживают идею депозитного сбора вторсырья. Это видно по результатам проса, которые обнародовала эксперт по вопросам охраны окружающей среды Кейт Мидс в эфире государственного TV One.

Как страны мира зарабатывают на пластиковых тарах?

Согласно словам Мидс, людям необходима дополнительная мотивация, которая заставила бы их не выбрасывать пластик на улицах.

Мидс предлагает введение массовой системы депозитной оценки вторсырья. Для этого существуют специальные фандоматы, где за пластиковую тару можно получить реальные деньги.

Таким образом, мы одновременно учимся сортировать мусор, зарабатываем на нем и уменьшаем количество свалок в своем регионе или городе.

Эта система уже работает во многих странах мира. Например, в Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии.

Схожую систему планирует ввести и Украина, которая начнет реализовывать программу сортировки мусора начиная с 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-информ", недавно в столице нашей страны уже создали концепцию по обращению с твердыми отходами.


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