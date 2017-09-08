К Карибскому бассейну приближается новый ураган "Хосе"

По состоянию на утро пятницы, 8 сентября, он достиг третьей категории мощности по пятибальной шкале. Как сообщает Национальный центр по предупреждению ураганов Соединенных Штатов Америки, сейчас "Хосе" находится примерно в 955 километрах к востоку от Малых Антильских островов.

При этом его максимальная устойчивая скорость ветра составляет около 195 километров в час. Центр предупреждает, что в ближайшие сутки скорость ветра урагана может еще усилиться.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, через северный Карибский бассейн пронесся ураган " Ирма". В результате чего погибло по меньшей мере 1й человек, тысячи людей остались без крова. По словам представителя Национального центра ураганов США, самый сильный ураган в Атлантическом океане ослабел лишь немного в четверг утром.