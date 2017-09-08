К берегам США приближается новый ураган четвертой категории

Согласно данным Национального центра США, который занимается предупреждением ураганов – ураган под названием "Хосе" приближается сейчас к берегам США и набирает силу. Он сейчас направляется на восток – до Карибского бассейна – сразу следом за Ирмой, усилясь до четвертой – опасной – категории. Скорость же ветра этого урагана уже достигает 240 километров за час – также сказано в отчете Национального центра.

Как сообщал УРА-Информ, ураган "Ирма" на данный момент приближается к резиденции Дональда Трампа, которая построена на побережье Флориды.