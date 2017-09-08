ИГИЛ готовит новую волну терактов в Европе

Террористическая преступная организация "Исламское государство" планирует новую волну терактов в странах Европы. В часности, атаки будут происходит для поднятия боевого духа террористов после поражений в Ираке и Сирии.
Об этом сообщает The Telegraph. Речь может идти о терактах со сложной организацией, которой будут заниматься люди из окружения аль-Багдади, отметил лидер террористической группировки "ИГИЛ" Абу Бакра.
"Мы будем видеть гораздо больше нападений на Запад, которые призваны повысить боевой дух боевиков, которые понесли тяжелые потери", - подчеркнул Талабани.
Отметим, что на территории Ирака могут появиться группы молодых экстремистов, если власти страны не сделает в этом отношении радикальных политических реформ.
Добавим, что "ИГИЛ" потерял много земли в Ираке и Сирии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Сирии правительственные войска Свободной армии Ассада смогли разблокировать часть города. Ранее ИГИЛовцов удалось отразить несколько нападений в окрестностях города.
В операции также принимала участие российская техника и кадровые военные. Однако силы Исламского государства остаются достаточно сильными, большая часть города контролируется боевиками.