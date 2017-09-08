04:00 08.09.2017 | Общество | Новости
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ИГИЛ готовит новую волну терактов в Европе

Террористическая преступная организация "Исламское государство" планирует новую волну терактов в странах Европы. В часности, атаки будут происходит для поднятия боевого духа террористов после поражений в Ираке и Сирии. 

ИГИЛ готовит новую волну терактов в Европе

Об этом сообщает The Telegraph. Речь может идти о терактах со сложной организацией, которой будут заниматься люди из окружения аль-Багдади, отметил лидер террористической группировки "ИГИЛ" Абу Бакра.

"Мы будем видеть гораздо больше нападений на Запад, которые призваны повысить боевой дух боевиков, которые понесли тяжелые потери", - подчеркнул Талабани.

Отметим, что на территории Ирака могут появиться группы молодых экстремистов, если власти страны не сделает в этом отношении радикальных политических реформ.

Добавим, что "ИГИЛ" потерял много земли в Ираке и Сирии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Сирии правительственные войска Свободной армии Ассада смогли разблокировать часть города. Ранее ИГИЛовцов удалось отразить несколько нападений в окрестностях города.

В операции также принимала участие российская техника и кадровые военные. Однако силы Исламского государства остаются достаточно сильными, большая часть города контролируется боевиками. 


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