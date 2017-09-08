14:20 08.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина участвует в Международных соревнованиях пограничников

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко сообщил, что украинская команда заявлена в турнирной сетки. Об он сказал на очередном брифинге.

Украина участвует в Международных соревнованиях пограничников

Согласно словам Лысенко, украинские пограничники десятого отряда оперативного назначения уже прибыли в Латвию для подготовки к соревнованиям подразделений специального назначения.

В соревнованиях принимают участие еще шесть иностранных команд, включая латвийских военнослужащих. Все задания и условия на турнире будут максимально приближены к боевым.

"Это будет и проверка физический подготовки, и знание теоретической части, и конечно стрельба с разных положений, и в разных условиях", - подчеркнул полковник.

Отметим, что Украина и Латвия значительно активизировали совместные тренировки бойцов в связи с проведением на их границах военных российско-белорусских учений "Запад-2017".

Как сообщалось в "УРА-Информ", что латвийское руководство ожидает пограничных провокаций в ходе российско-белорусских военных учений - "Запад-2017".


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