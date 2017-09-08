Украина участвует в Международных соревнованиях пограничников

Согласно словам Лысенко, украинские пограничники десятого отряда оперативного назначения уже прибыли в Латвию для подготовки к соревнованиям подразделений специального назначения.

В соревнованиях принимают участие еще шесть иностранных команд, включая латвийских военнослужащих. Все задания и условия на турнире будут максимально приближены к боевым.

"Это будет и проверка физический подготовки, и знание теоретической части, и конечно стрельба с разных положений, и в разных условиях", - подчеркнул полковник.

Отметим, что Украина и Латвия значительно активизировали совместные тренировки бойцов в связи с проведением на их границах военных российско-белорусских учений "Запад-2017".

Как сообщалось в "УРА-Информ", что латвийское руководство ожидает пограничных провокаций в ходе российско-белорусских военных учений - "Запад-2017".