За фиксировано почти 500 случаев препятствия работы ОБСЕ

Мониторинговая миссия обязана сообщать и фиксировать все случаи ограничения передвижения их транспорта. Отмечается, что большинство инцидентов с ограничением передвижения происходили на вражеской территории, неподконтрольной украинским военным.

Организация сообщает, что в сравнении с 2016 годом, когда почти половина случаев сопровождалась насилием в отношении сотрудников СММ, 2017 год выдался намного спокойнее.

Добавим, что с началом конфликта на востоке Украине европейское сообщество направило несколько мониторинговых миссий для фиксации соблюдения пунктов Минских договоренностей.

Также в Минске периодически собирается трехсторонняя контактная группа по вопросам обмена пленными и поддержания режима "тишины".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ОБСЕ приняла резолюцию, согласно которой на Донбассе признали присутствие т.н. российско-гибридных войск.