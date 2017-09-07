09:40 07.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100173176:roman

За фиксировано почти 500 случаев препятствия работы ОБСЕ

С начала 2017 года представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ установили 480 инцидентов препятствия их движению. Об этом передает на сайте организации.
 

За фиксировано почти 500 случаев препятствия работы ОБСЕ

Мониторинговая миссия обязана сообщать и фиксировать все случаи ограничения передвижения их транспорта. Отмечается, что большинство инцидентов с ограничением передвижения происходили на вражеской территории, неподконтрольной украинским военным.

Организация сообщает, что в сравнении с 2016 годом, когда почти половина случаев сопровождалась насилием в отношении сотрудников СММ, 2017 год выдался намного спокойнее.

Добавим, что с началом конфликта на востоке Украине европейское сообщество направило несколько мониторинговых миссий для фиксации соблюдения пунктов Минских договоренностей.

Также в Минске периодически собирается трехсторонняя контактная группа по вопросам обмена пленными и поддержания режима "тишины".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ОБСЕ приняла резолюцию, согласно которой на Донбассе признали присутствие т.н. российско-гибридных войск.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив