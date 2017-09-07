В Украине в 2017 году 172 раза нарушили свободу слова

С начала нынешнего года в нашей стране было замечено 172 факта нарушения свободы слова. Согласно данным Института массовой информации – в течение восьми месяцев нынешнего года в стране замечено 172 факта нарушения свободы слова.

В 2016-ом же году заметили 184 факта нарушения свободы слова. Максимальное число нарушений было замечено именно в сфере "препятствование профессиональной деятельности журналистов" - 54 таких случая - против 71 случаев в течение такого же периода 2016-го года.

Как сообщал УРА-Информ, в течение июля в стране заметили 28 фактов нарушения прав журналистов.