В Украине утонуло 888 граждан с начала года

Такие данные распространили в пресс-службе ГСЧС государства. В целом с начала нынешнего года в украинских водемах была зафиксирована смерть 888 граждан, и среди них – 87 детей. Спасти при этом на водоемах удалось 577 граждан, 124 ребенка – в том числе – также сказано в сообщении.

В ведомстве также говорится и о том, что только шестогот сентября служба спасения получила данные о том, что в речке Кальмиус около улицы Боткина в Мариуполе также утонул человек.

Как сообщал УРА-Информ, состоянием на август месяц 2017 г. в стране была зафиксирована смерть на водоемах больше 800-от граждан.