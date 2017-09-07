12:15 07.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100173196:mysnichenko

В Украине утонуло 888 граждан с начала года

С начала 2017-го года на украинских водоемах погибло уже 888 граждан.

В Украине утонуло 888 граждан с начала года

Такие данные распространили в пресс-службе ГСЧС государства. В целом с начала нынешнего года в украинских водемах была зафиксирована смерть 888 граждан, и среди них – 87 детей. Спасти при этом на водоемах удалось 577 граждан, 124 ребенка – в том числе – также сказано в сообщении.

В ведомстве также говорится и о том, что только шестогот сентября служба спасения получила данные о том, что в речке Кальмиус около улицы Боткина в Мариуполе также утонул человек.

Как сообщал УРА-Информ, состоянием на август месяц 2017 г. в стране была зафиксирована смерть на водоемах больше 800-от граждан.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив