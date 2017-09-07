В Украине существенно вырос уровень преступности

Аброськин называет войну на Донбассе существенным катализатором роста уровня бандитизма, так как многие возвращаются от туда с оружием в руках, и не всегда им удается адаптироваться к мирной жизни.

Во вторых, это уровень жизни украинского населения. Во многих областях мужчины выезжают за границу на заработки, а потому и криминогенная ситуация в регионе намного меньше.

Также имеются серьезные последствия действия "закона Савченко", из-за которого многие рецидивисты вышли на свободу не отсидев и половины срока.

Аброськин жалуется и на уровень профессионализма сотрудников полиции, так как, по его словам, в результате проведения люстрации многие полицейские, не имевшие никакого отношения к "регионалам", были выброшены "на улицу".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно первым заместителем главы Национальной полиции назначен Вячеслав Аброськин.