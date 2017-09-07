В Украине стали меньше курить

По информации ведомства, количество ежедневно и эпизодически курящих сократилось с 28 процентов до 23 процентов и с 25 процентов до 20 процентов соответственно.

Наибольшее количество курильщиков среди мужчин, однако именно мужчины все больше бросают курить. Процент курящих женщин остается неизменным.

На сегодняшний день ежедневными курильщиками остаются 36 проецентов мужчин и 7 процентов женщин. Каждый день закуривают более семи млн украинцев.

Уменьшение курящих граждан объясняется повышением уровня осведомленности населением о вреде курения. Меньше стали дымить дома и в общественных местах. На работе этот показатель все тот же.

Практически не изменились показатели отказа от курения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по статистике, в Украине ежегодно 100 000 человек умирает от заболеваний, связанных с сигаретной зависимостью.