В Швейцарии создали рубиновый шоколад

Шоколадная фирма Швейцарии недавно сообщила про создание рубинового вида шоколада.
Такой шоколад может быть четвертым видом этого лакомства, который был создан в течение последних 80-ти лет – передает Independent.
Швейцарская компания под названием Barry Callebaut – одна из мировых лидеров в области производства шоколада, хочет применить рубиновые какао-бобы с целью создания изделий с "ягодной фруктовостью, а также обладающих приторной гладкостью".
Вид, который получил название "Руби" в честь рубинового оттенка - лишь четвертый вид, созданный с момента создания в 1930-ых годах белого шоколада.
Как сообщал УРА-Информ, в Украине в июне производство шоколада сократилось.