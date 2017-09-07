16:48 07.09.2017 | Общество | Новости
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В Швейцарии создали рубиновый шоколад

Шоколадная фирма Швейцарии недавно сообщила про создание рубинового вида шоколада.

В Швейцарии создали рубиновый шоколад

Такой шоколад может быть четвертым видом этого лакомства, который был создан в течение последних 80-ти лет – передает Independent.

Швейцарская компания под названием Barry Callebaut – одна из мировых лидеров в области производства шоколада, хочет применить рубиновые какао-бобы с целью создания изделий с "ягодной фруктовостью, а также обладающих приторной гладкостью".

Вид, который получил название "Руби" в честь рубинового оттенка - лишь четвертый вид, созданный с момента создания в 1930-ых годах белого шоколада.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в июне производство шоколада сократилось.


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