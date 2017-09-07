В России официально признались, что выкрали украинца Гриба - МИД

Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение, что он находится в Краснодаре в СИЗО. В России его обвиняют по статье о терроризме.

Как сообщил в четверг, 7 сентября, начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сегодня Генеральное консульство в Ростове-на-Дону получило сообщение Управления ФСБ России в Краснодарском крае. В нем указано, что Павел Гриб находится под стражей в Краснодаре. Его задержали по обвинению в терроризме.

Кирилич также рассказал, что Гриб был задержан 25 августа. Согласно российскому законодательству, первая часть указанной статьи предусматривает совершение взрыва, поджога или других действий, которые устрашают население и создают опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба или наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий с той же целью.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел переговоры с главой МИДа Белоруссии по поводу исчезновения украинского гражданина Павла Гриба.