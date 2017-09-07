В Пуэрто-Рико из-за урагана "Ирма" без света остались миллион человек

По состоянию на утро четверга, 7 сентября, в результате стихийного бедствия около 900 тысяч человек остались без света. Как сообщает агентство The Associated Press, ссылаясь на информация местной службы по чрезвычайным ситуациям, почти 50 тысяч человек лишились воды.

Спасатели также напомнили, что "Ирма" в среду вечером достиг пятой, максимальной категории. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.

Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. К воскресенью ураган "Ирма" может добраться до южной оконечности американского штата Флорида.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, мощнейший ураган " Ирма" обрушился на французские острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море. По состоянию на утро четверга его жертвами уже стали два человека. Как сообщает Reuters, еще двое серьезно пострадали.