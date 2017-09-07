В Мексиканском заливе образовался тропический шторм "Катя"

По состоянию на утро четверга, 7 сентября, он набрал силы урагана. Об этом сообщает Национальный центр Соединенных Штатов Америки по предупреждению ураганов.

По данным ведомства, сейчас максимальная скорость ветра в районе урагана оценивается в 120 километров в час. По данным метеорологов, ураган движется на юго-восток со скоростью примерно четрые километра в час.

Напомним, разрушительный ураган " Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер в Пуэрто-Рико. По состоянию на утро четверга, 7 сентября, в результате стихийного бедствия около 900 тысяч человек остались без света. 50 тысяч человек лишились воды.

Как сообщает УРА-Информ, "Ирма" в среду вечером достиг пятой, максимальной категории. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.

Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.