В Кропивницком установили новые счетчики газа

На реализацию этой программы ведомство НКРЭКУ выделило почти 30 млн грн, на которые компания сможет установить 2 448 тыс домовых счетчиков. Более 96 тыс. потребителей теперь будут учитывать новые цифры в своих платежках.

Установка счетных приборов осуществляется за средства газораспределительных предприятий. Потребитель, конечно, может отказаться от установки, однако тогда ему газ ему будут начислять по граничным нормам потребления, которые в среднем в 2,5 раза больше ныне действующих.

Например, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения - 9,8 куб. м (вместо 4,4 куб. м).

Начальник ПАО Анатолий Пономаренко заявил, что в текущем году получили отказов от 600 потребителей, однако через пару месяцев люди все-таки попросили ведомство об установке счетчиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в "Харьковгазе" поведали о том, как потребитель имеет возможность установить себе в квартире счетчик.