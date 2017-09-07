В Кременчуге повредили памятник героям АТО

Такие данные распространили в отделе коммуникации полиции данного региона. Согласно данным – пока что решают вопрос про внесение информации в ЕРДР, а также касательно открытия производства.

Правоохранители также отметили, что в дежурную часть Кременчуга шестого сентября сообщили о том, что неизвестные повредили монумент героям АТО ночью. Позже данная доска была найдена. Сейчас повредивших монумент граждан разыскивают.

Как сообщал УРА-Информ, в Никополе памятник героям АТО разрисовал мужчина. За содеянное мужчину привлекли к административной ответственности.