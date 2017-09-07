01:30 07.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кременчуге повредили памятник героям АТО

Неизвестные повредили монумент героям АТО в н.п. Кременчуг, что на Полтавщине.

В Кременчуге повредили памятник героям АТО

Такие данные распространили в отделе коммуникации полиции данного региона. Согласно данным – пока что решают вопрос про внесение информации в ЕРДР, а также касательно открытия производства.

Правоохранители также отметили, что в дежурную часть Кременчуга шестого сентября сообщили о том, что неизвестные повредили монумент героям АТО ночью. Позже данная доска была найдена. Сейчас повредивших монумент граждан разыскивают.

Как сообщал УРА-Информ, в Никополе памятник героям АТО разрисовал мужчина. За содеянное мужчину привлекли к административной ответственности.


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