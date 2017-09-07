Урагана "Харви" в Техасе убил 70 человек

По состоянию на утро четверга, 7 сентября, местные власти сообщают о 70 погибших. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на информацию властей штата, факты гибели людей из-за урагана "Харви" зафиксированы в 13 округах штата.

Еще около 30 человек погибли в округе Харрис.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 5 сентября, количество жертв урагана " Харви", которых пронесся над Соединенными Штатами Америки, достигло 63 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в новые подсчеты включены те, кто погиб как непосредственно во время урагана, так и от его последствий.