07:29 07.09.2017 | Общество | Новости
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Урагана "Харви" в Техасе убил 70 человек

Количество жертв урагана "Харви", которые обрушился на американский штат Техас неделю тому назад, растет.

Урагана

По состоянию на утро четверга, 7 сентября, местные власти сообщают о 70 погибших. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на информацию властей штата, факты гибели людей из-за урагана "Харви" зафиксированы в 13 округах штата.

Еще около 30 человек погибли в округе Харрис. 

Напомним, по состоянию на утро вторника, 5 сентября, количество жертв урагана " Харви", которых пронесся над Соединенными Штатами Америки, достигло 63 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в новые подсчеты включены те, кто погиб как непосредственно во время урагана, так и от его последствий.


 
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Фоторепортаж
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