Урагана "Ирма" уже убил два человека

По состоянию на утро четверга, 7 сентября, его жертвами уже стали два человека. Как сообщает Reuters, еще двое серьезно пострадали.

Вместе с тем министр заморских территорий Франции Анник Жирарден заверил, что Ситуация может очень быстро измениться.

Напомним, ураган "Ирма" продвинулся на север Карибских островов, на пути к Флориде.

Как сообщал УРА-Информ, в связи с приближением урагана " Ирма" к территории Соединенных Штатов Америки, президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в ряде регионов.

По состоянию на вечер среду, 6 сентября, ураган достиг пятой, последней из возможных, категорий безопасности. Как сообщает Business Insider, во Флориде, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах начались принудительные отселения людей.