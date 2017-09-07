Украина уточнила детали обмена пленными

Согласно словам Кочанова, единственно правильным с юридической точки зрения будет согласие самых пленных боевиков на возвращение их на временно подконтрольные боевиками территории ЛНР/ДНР.

Однако руководства боевиков категорически отказывается от такого "размена". На минских переговорах боевики настаивают на реализации формулы "всех на всех", то бишь обмена 87 известных военнопленных украинцев на 306 террористов.

Корчанов подчеркнул, что на территории РФ находятся также и более 20 политических заключенных, про обмен которых речи со стороны России не идет.

Это такие люди как,например, журналист Роман Сущенко или Александр Гриб.

Как сообщалось в "УРА-Информ", боевики "ДНР" сейчас рассчитывают на проведение обмена пленными с нашей страной уже до конца 2017 года.