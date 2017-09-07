Украина требует пустить консулов к Грибу

В настоящее время он находится в СИЗО в Краснодарском крае России. Такое заявление в четверг, 7 сентября, сделал директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его словам, посольству Украины в Российской Федерации и Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону дано поручение срочно обратиться с нотой в МИД России. Украина требует безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному гражданину Украины.

Украина также требует сообщить о причинах и обстоятельствах задержания, условиях содержания и обеспечения его права на адвокатскую защиту, – сказал Кирилич, добавив, что

консулы не были допущены к нему, а это является нарушением Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией.

Напомним, в Беларуси при загадочных обстоятельствах исчез 19-летний сын члена общественной Рады Госпогранслужбы Игоря Гриба – Павел.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня стало известно, что пропавший украинец находится в следственном изоляторе города Краснодар. Его обвиняют в терроризме.