23:27 07.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд рассмотрит жалобы на меру пресечения сына Шуфрича 12 сентября

Заседание суда по рассмотрению жалобы прокуратуры на меру пресечения сына народного депутата Нестора Шуфрича перенесли на 12 сентября 2017 года.

Суд рассмотрит жалобы на меру пресечения сына Шуфрича 12 сентября

Сегодня суд не состоялся по техническим причинам. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщила пресс-служба народного депутата.

Согласно сообщению, рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры на решение Шевченковского районного суда города Киева сегодня не состоялось, поскольку материалы дела поступили в Апелляционный суд Киева только сегодня утром около десяти часов утра. Суд просто не успел их изучить, - пояснили в пресс-службе, добавив, что дело было снято с рассмотрения.

Следующее заседание назначено на 12 сентября. Начало заседания в 11:10 в Апелляционном суде Киева.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева в среду, 31 августа, избрал Нестору Шуфричу-младшему меру пресечения. Суд принял решение отпустить его под личное поручительство отца. Вместе с тем прокуратура просила суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако следственный судья не нашел оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры.

Как сообщал УРА-Информ, прокуратура Киева подала апелляцию на решение Шевченковского районного суда о взятии сына нардепа от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича на поруки.


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