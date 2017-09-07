Суд рассмотрит жалобы на меру пресечения сына Шуфрича 12 сентября

Сегодня суд не состоялся по техническим причинам. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщила пресс-служба народного депутата.

Согласно сообщению, рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры на решение Шевченковского районного суда города Киева сегодня не состоялось, поскольку материалы дела поступили в Апелляционный суд Киева только сегодня утром около десяти часов утра. Суд просто не успел их изучить, - пояснили в пресс-службе, добавив, что дело было снято с рассмотрения.

Следующее заседание назначено на 12 сентября. Начало заседания в 11:10 в Апелляционном суде Киева.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева в среду, 31 августа, избрал Нестору Шуфричу-младшему меру пресечения. Суд принял решение отпустить его под личное поручительство отца. Вместе с тем прокуратура просила суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако следственный судья не нашел оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры.

Как сообщал УРА-Информ, прокуратура Киева подала апелляцию на решение Шевченковского районного суда о взятии сына нардепа от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича на поруки.