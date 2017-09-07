Порошенко пообещал создать в Украине свою церковь

Об этом он заявил в четверг, 7 сентября, во время своего выступления в парламенте. По его словам, он обратил внимание вселенского патриарха на то что, украинская власть имеет твердую политическую волю развязать проблему, которая стоит на повестке дня еще с 1991 года. Украина имеет право на поместную церковь.

Мы должны это право защитить, - подчеркнул Порошенко, добавив, что это не означает появление государственной церкви и не является запретом других православных конфессий. Никто не имеет права лишить украинцев собственной церкви, - уверен глава украинского государства.

Напомним как сообщал УРА-Информ, Порошенко сегодня анонсировал принятие законопроекта, гарантирующего украинскому языку применение в сфере услуг.