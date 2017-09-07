Осенью начнет расти цена на жилье

Согласно словам Бондарева, это связано с активизацией бизнеса и окончанием летнего сезона, когда люди возвращаются с отпуска.

Он уверен, что цена на аренду офисов и покупку жилья в Киеве вполне приемлемые.

"Люди понимают, что лучше накупить и приобрести жилье, чем все время арендовать квартиру", - подчеркнул вице-президент.

В Киеве есть много квартир небольшого метража, которые покупают молодые семьи. Конечно дешевле купить квартиру в начале строительства дома, но можно и взять ипотеку под три-семь процентов годовых.

Глава ведомства предупреждает, что ипотечные проценты в течении времени растут, а потому можно взять квадратные меры в рассрочку.

Как сообщалось в "УРА-Информ", холдинговая компания "Киевгорстрой" открыла отдел продаж недвижимости в уникальном жилом комплексе "Manhattan city".