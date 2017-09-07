Осенью начнет расти цена на жилье

Вице-президент "Киевгорстроя" Аркадий Бондарев утверждает, что по по кончанию летнего сезона цены на недвижимость начнут расти. Об этом передает пресс-служба "Киевгорстроя".
Согласно словам Бондарева, это связано с активизацией бизнеса и окончанием летнего сезона, когда люди возвращаются с отпуска.
Он уверен, что цена на аренду офисов и покупку жилья в Киеве вполне приемлемые.
"Люди понимают, что лучше накупить и приобрести жилье, чем все время арендовать квартиру", - подчеркнул вице-президент.
В Киеве есть много квартир небольшого метража, которые покупают молодые семьи. Конечно дешевле купить квартиру в начале строительства дома, но можно и взять ипотеку под три-семь процентов годовых.
Глава ведомства предупреждает, что ипотечные проценты в течении времени растут, а потому можно взять квадратные меры в рассрочку.
Как сообщалось в "УРА-Информ", холдинговая компания "Киевгорстрой" открыла отдел продаж недвижимости в уникальном жилом комплексе "Manhattan city".