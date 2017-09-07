На всей планете питьевая вода загрязнена пластиком

Такие данные распространили недавно ученые из Университета Миннесоты. Согласно их исследованиям 159-ти образцов воды из-под крана, которые были взяты в разных уголках мира, наиболее высокий уровень загрязнения воды пластиком – в США – тут он равен 93 процента. Также очень много пластика в воде Индии и Ливана. Самый же низкий уровень пластика – в воде Германии, Британии и Франции. Исследователи также отметили, что микрочастицы пластика так малы, что могут проникать даже во внутренние органы.

Как сообщал УРА-Информ, в мире примерно 180 миллионов граждан не имеют к питьевой воде доступа.