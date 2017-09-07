На Херсонщине обнаружено расчлененное тело

Такие данные недавно поступили от пресс-службы правоохранителей Херсонщины. Согласно данным – седьмого сентября примерно в семь утра в полицию было сообщение от мужчины.

Обратившийся поведал о том, что в дачном кооперативе, что между городами Новая Каховка и Таврийск, около берега в воде видели мешок. Когда его раскрыли - внутри обнаружили человеческие конечности. Затем нашли еще два мешка, где лежали другие фрагменты тела человека. Предваительно – фрагменты принадлежали пожилому мужчине.

Как сообщал УРА-Информ, в столице труп был обнаружен на территории школы.